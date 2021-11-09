Тилеманс пропустит 2-3 недели из-за травмы голеностопа

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс выбыл из строя на 2-3 недели из-за травмы голеностопа, сообщает журналист Роб Тэннер в Twitter.

По информации источника, полузащитник пропустит матчи сборной Бельгии против национальных команд Эстонии и Уэльса в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Тилеманс будет проходить дальнейшее лечение в Англии.

В нынешнем сезоне 24-летний бельгиец забил три мяча и отдал три результативные передачи в 17 матчах за «Лестер».