Объявлены кандидаты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока сезона-2021/22 в английской премьер-лиге (АПЛ).

Как сообщает официальный сайт АПЛ, на награду претендуют Кевин де Брейне и Жоау Канселу из «Манчестер Сити», Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля», Букайо Сака из «Арсенала», Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», Джаррод Боуэн из «Вест Хэма», а также Джеймс Уорд-Проуз из «Саутгемптона».

Победителя выберут совместным голосованием болельщиков, капитанов всех 20 клубов АПЛ и футбольных экспертов.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», Юрген Клопп из «Ливерпуля», Патрик Виейра из «Кристал Пэласа», Томас Франк из «Брентфорда» и Эдди Хау из «Ньюкасла» номинированы на звание тренера сезона в АПЛ.