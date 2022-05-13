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Сегодня, 15:52

Объявлены кандидаты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

Де Брейне, Салах, Сака и Сон Хын Мин номинированы на звание игрока сезона в АПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока сезона-2021/22 в английской премьер-лиге (АПЛ).

Как сообщает официальный сайт АПЛ, на награду претендуют Кевин де Брейне и Жоау Канселу из «Манчестер Сити», Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля», Букайо Сака из «Арсенала», Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», Джаррод Боуэн из «Вест Хэма», а также Джеймс Уорд-Проуз из «Саутгемптона».

Победителя выберут совместным голосованием болельщиков, капитанов всех 20 клубов АПЛ и футбольных экспертов.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», Юрген Клопп из «Ливерпуля», Патрик Виейра из «Кристал Пэласа», Томас Франк из «Брентфорда» и Эдди Хау из «Ньюкасла» номинированы на звание тренера сезона в АПЛ.

Источник: https://www.premierleague.com/news/2612175
Жоау Канселу
Кевин де Брейне
Мохамед Салах
Сон Хын Мин
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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Гвардиола, Клопп, Виейра, Франк и Хау номинированы на звание тренера сезона в АПЛ

Стали известны претенденты на звание лучшего молодого игрока сезона в АПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 36 28 5 3 94-22 89
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Арсенал 36 21 3 12 56-45 66
5
 Тоттенхэм 36 20 5 11 63-40 65
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 36 15 5 16 36-39 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Лестер 35 12 9 14 52-56 45
11
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
12
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
13
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
14
 Астон Вилла 35 13 4 18 48-49 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 35 10 6 19 37-56 36
17
 Лидс 36 8 10 18 39-77 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 36 6 5 25 32-70 23
20
 Норвич 36 5 6 25 22-78 21
Результаты / календарь
1 тур
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11 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.04 21:45
МЮ – Челси
 1 : 1
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
15.05 16:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 - : -
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 - : -
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 - : -
15.05 18:30
Эвертон – Брентфорд
 - : -
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
17.05 21:45
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 28 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 25 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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