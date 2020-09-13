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Гринвуд стал участником еще одного скандала. Он уже принес извинения

12:47
Мэйсон Гринвуд. Фото AFP
Мэйсон Гринвуд. Фото AFP
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд стал участником еще одного скандала. В интернете появились фото и видео, на которых видно, как Гринвуд вдыхает веселящий газ. Отмечается, что снимки сделаны перед дебютом футболиста за сборную Англии.

— Теперь я знаю о рисках, которые связаны с веселящим газом, — цитирует Гринвуда Sky Sports. — Признаю, что даже желание попробовать его — это большая ошибка с моей стороны. Я настоятельно призываю других не следовать моему примеру.

Ранее Гринвуд и Фил Фоден из «Манчестер Сити» нарушили правила безопасности, связанные с угрозой распространения коронавируса — они пригласили двух незнакомок в отель накануне матча сборной Англии в Лиге наций. Обоих футболистов тогда отстранили от тренировок с командой.

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