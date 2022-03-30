Грилиш о Беллингеме: «Я таких еще не встречал. Пугает то, насколько он хорош в свои 18 лет»

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш поделился мнением о товарище по команде Джуде Беллингеме.

«Я таких еще не встречал. Пугает то, насколько он хорош в свои 18 лет. Он очень зрелый и сложен так, словно ему 26. У него высокие технические навыки. Я и близко не был так хорош в 18 лет. Я играл за «Ноттс Каунти» и был тощим коротышкой.

Встречаются талантливые 18-летние и 19-летние ребята, но мало кто выглядит настолько зрелым, как он. Он очень универсален и способен играть на множестве позиций. Было здорово сыграть с ним. Кажется, мы впервые это сделали", — приводит слова Грилиша Manchester Evening News.

Беллингем выступает за дормундскую «Боруссию» с 2020 года. В текущем сезоне 18-летний полузащитник сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 13 голевых передач.

Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.