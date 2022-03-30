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Грилиш о Беллингеме: «Я таких еще не встречал. Пугает то, насколько он хорош в свои 18 лет»

Джек Грилиш поделился мнением о 18-летнем полузащитнике Джуде Беллингеме
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш поделился мнением о товарище по команде Джуде Беллингеме.

«Я таких еще не встречал. Пугает то, насколько он хорош в свои 18 лет. Он очень зрелый и сложен так, словно ему 26. У него высокие технические навыки. Я и близко не был так хорош в 18 лет. Я играл за «Ноттс Каунти» и был тощим коротышкой.

Встречаются талантливые 18-летние и 19-летние ребята, но мало кто выглядит настолько зрелым, как он. Он очень универсален и способен играть на множестве позиций. Было здорово сыграть с ним. Кажется, мы впервые это сделали", — приводит слова Грилиша Manchester Evening News.

Беллингем выступает за дормундскую «Боруссию» с 2020 года. В текущем сезоне 18-летний полузащитник сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 13 голевых передач.

Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/jack-grealish-jude-bellingham-united-23544966
Джек Грилиш
Сборная Англии по футболу
Джуд Беллингем
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2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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Ливерпуль – Уотфорд
 - : -
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
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Брайтон – Норвич
 - : -
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Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 - : -
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
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3.04 18:30
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Кр. Пэлас – Арсенал
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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