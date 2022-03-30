«Манчестер Юнайтед» хочет включить Марсьяля в сделку по Кейну, чтобы снизить цену

«Манчестер Юнайтед» надеется уговорить «Тоттенхэм» снизить цену за нападающего Гарри Кейна.

Как сообщает ESPN, клуб предлагает включить форварда Антони Марсьяля в сделку со «шпорами». «Тоттенхэм» требуют за Кейна около 118 миллионов евро, но «Юнайтед» не хочет платить такую сумму за игрока и надеется, что они согласятся на меньшую сумму, если получат в обмен французского футболиста.

26-летний Марсьяль на данный момент выступает за «Севилью» на правах аренды. В текущем сезоне он забил один гол в 8 матчах.

28-летний Кейн в сезоне-2021/22 забил 22 гола в 41 матче за «Тоттенхэм».