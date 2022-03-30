«Ньюкасл» хочет подписать защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола

«Ньюкасл» намерен подписать защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола, сообщает Daily Mail. Отмечается, что в клубе проведут внутреннее обсуждение по поводу перехода 20-летнего хорвата.

В борьбе за футболиста «Ньюкасл» будет конкурировать с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

Контракт Гвардиола с «Лейпцигом» действует до июня 2026 года. В сезоне-2021/22 защитник провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав три результативных передачи.