Гол Варди принес «Лестеру» победу над «Арсеналом»

«Лестер» в матче 6-го тура чемпионата Англии на выезде обыграл «Арсенал» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 80-й минуте забил Джейми Варди.

После этой встречи «Лестер» с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Арсенал» с 9 очками — на 10-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

6-й тур

«Арсенал» — «Лестер» — 0:1 (0:0)

Гол: Варди, 80.

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз (Мустафи, 49), Бельерин, Тирни (Нкетиа, 81), Габриэл Магальяйнс, Джака, Себальос, Партей, Сака (Пепе, 65), Ляказетт, Обамеянг.

«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Кастань, Фофана, Джастин, Менди, Прат (Варди, 60), Тилеманс, Барнс (Дженгиз Юндер, 75), Мэддисон (Олбрайтон, 85).

Предупреждения: Бельерин, 30. Фукс, 32. Тилеманс, 41. Фофана, 52. Ляказетт, 57. Мэддисон, 67. Эванс, 74. Джака, 90+5.

Судья: Поусон (Англия).

25 октября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».