Гол Варди принес «Лестеру» победу над «Арсеналом»
«Лестер» в матче 6-го тура чемпионата Англии на выезде обыграл «Арсенал» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 80-й минуте забил Джейми Варди.
После этой встречи «Лестер» с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Арсенал» с 9 очками — на 10-й строчке.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
6-й тур
«Арсенал» — «Лестер» — 0:1 (0:0)
Гол: Варди, 80.
«Арсенал»: Лено, Давид Луиз (Мустафи, 49), Бельерин, Тирни (Нкетиа, 81), Габриэл Магальяйнс, Джака, Себальос, Партей, Сака (Пепе, 65), Ляказетт, Обамеянг.
«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Кастань, Фофана, Джастин, Менди, Прат (Варди, 60), Тилеманс, Барнс (Дженгиз Юндер, 75), Мэддисон (Олбрайтон, 85).
Предупреждения: Бельерин, 30. Фукс, 32. Тилеманс, 41. Фофана, 52. Ляказетт, 57. Мэддисон, 67. Эванс, 74. Джака, 90+5.
Судья: Поусон (Англия).
25 октября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».