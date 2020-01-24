Гол Фирмину принес «Ливерпулю» победу над «Вулверхэмптоном»

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в 24-м туре чемпионата Англии (2:1). Уже на 8-й минуте Джордан Хендерсон вывел «красных» вперед. «Волкам» удалось отыграться только после перерыва благодаря голу Рауля Хименеса. Окончательный счет установил Роберту Фирмину, забивший в концовке.

«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» идет на 7-м месте.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

24-й тур

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 1:2 (0:1)

Голы: Хендерсон, 8 (0:1). Хименес, 51 (1:1). Роберту Фирмину, 84 (1:2).

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Дендонкер, Коади, Саисс, Доэрти, Невеш, Жоау Моутинью (Гиббс-Уайт, 87), Хонни Кастро, Траоре, Хименес, Педру Нету (Жота, 77).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Вайналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Фабинью, 70), Салах (Ориги, 85), Роберту Фирмину, Мане (Минамино, 33).

Предупреждение: Робертсон, 55.

Судья: Оливер.

23 января. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».