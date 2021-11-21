Глейзер одобрил увольнение Сульшера с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер одобрил увольнение Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера вслед за решением руководства клуба, сообщает журналист Фабрицио Роман.
По информации источника, официальное заявление клуба об отставке тренера «по взаимному согласию» уже подготовлено.
Отмечается, что технический директор «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер и тренер Майкл Кэррик готовы временно руководить командой, пока не будет найдена замена Сульшеру.
20 ноября манкунианцы потерпели поражение от «Уотфорда» со счетом 1:4 в матче 12-го тура чемпионата Англии. После этой встречи «МЮ» с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.
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