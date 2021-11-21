Джеррард — о победе в дебютном матче: «Хорошее начало для меня»
Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал победу в дебютном матче против «Брайтона» (2:0) в 12-м туре АПЛ.
«Это был результат, о котором мы мечтали. Идеальное для нас начало. Мы должны поддерживать такую игру. Доволен, что не пропустили. Мы заслужили победу. Это хорошее начало для меня. Нужно его поддерживать», — цитирует Джеррарда ВВС.
После 12 матчей АПЛ «Астон Вилла» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
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