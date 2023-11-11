О'Нил — о победе над «Тоттенхэмом»: «Я испытываю невероятную гордость за «Вулверхэмптон»
Главный тренер «Вулверхэмптона» Гари О'Нил прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 12-го тура АПЛ.
«Сейчас я испытываю невероятную гордость за команду. Я никогда такое не чувствовал за время своей тренерской деятельности. Даже проигрывая 0:1 после 85-й минуты, я был горд. Сравнять счет в добавленное время, а затем победить — это просто невероятно. Я был недоволен началом матча, мы были вялыми. Никаких оправданий, никаких спорных судейских решений, мы сами обо всем позаботились», — приводит слова О'Нила ВВС.
«Вулверхэмптон» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. 27 ноября команда сыграет с «Фулхэмом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|11
|9
|0
|2
|28-8
|27
|
2
|Арсенал
|12
|8
|3
|1
|26-10
|27
|
3
|Тоттенхэм
|12
|8
|2
|2
|24-15
|26
|
4
|Ливерпуль
|11
|7
|3
|1
|24-10
|24
|
5
|Астон Вилла
|11
|7
|1
|3
|26-16
|22
|
6
|МЮ
|12
|7
|0
|5
|13-16
|21
|
7
|Ньюкасл
|11
|6
|2
|3
|27-11
|20
|
8
|Брайтон
|11
|5
|3
|3
|24-20
|18
|
9
|Брентфорд
|11
|4
|4
|3
|19-14
|16
|
10
|Челси
|11
|4
|3
|4
|17-12
|15
|
11
|Вулверхэмптон
|12
|4
|3
|5
|16-20
|15
|
12
|Кр. Пэлас
|12
|4
|3
|5
|12-16
|15
|
13
|Вест Хэм
|11
|4
|2
|5
|18-20
|14
|
14
|Эвертон
|12
|4
|2
|6
|14-17
|14
|
15
|Нот. Форест
|11
|3
|4
|4
|12-15
|13
|
16
|Фулхэм
|11
|3
|3
|5
|9-17
|12
|
17
|Лутон Таун
|12
|1
|3
|8
|10-22
|6
|
18
|Борнмут
|11
|1
|3
|7
|9-27
|6
|
19
|Бернли
|12
|1
|1
|10
|9-30
|4
|
20
|Шеффилд Юн.
|11
|1
|1
|9
|9-30
|4
|11.11
|15:30
|
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
|2 : 1
|11.11
|18:00
|
Арсенал – Бернли
|3 : 1
|11.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Эвертон
|2 : 3
|11.11
|18:00
|
МЮ – Лутон Таун
|1 : 0
|11.11
|20:30
|
Борнмут – Ньюкасл
|- : -
|12.11
|17:00
|
Астон Вилла – Фулхэм
|- : -
|12.11
|17:00
|
Брайтон – Шеффилд Юн.
|- : -
|12.11
|17:00
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|12.11
|17:00
|
Вест Хэм – Нот. Форест
|- : -
|12.11
|19:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|11
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|9
|1
|3
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2