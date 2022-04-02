Бруну Лаже надеется, что Невеш останется в «Вулверхэмптоне»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже высказался о будущем полузащитника клуба Рубена Невеша. 45-летний специалист выразил надежду, что португалец останется в клубе.

«Я хочу для него только самого лучшего. Если он останется с нами — мы будем счастливы. Но это футбол, никогда не знаешь, что будет дальше. Его уход сейчас станет для нас большой потерей. Очень сложно найти футболиста такого уровня», — приводит слова Лаже Фабрицио Романо в своем Twitter.

В середине марта интерес к футболисту проявляла «Барселона».

Контракт 25-летнего португальца с «волками» действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Невеш провел 31 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативных передачи.