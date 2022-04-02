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Бруну Лаже надеется, что Невеш останется в «Вулверхэмптоне»

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Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже высказался о будущем полузащитника клуба Рубена Невеша. 45-летний специалист выразил надежду, что португалец останется в клубе.

«Я хочу для него только самого лучшего. Если он останется с нами — мы будем счастливы. Но это футбол, никогда не знаешь, что будет дальше. Его уход сейчас станет для нас большой потерей. Очень сложно найти футболиста такого уровня», — приводит слова Лаже Фабрицио Романо в своем Twitter.

В середине марта интерес к футболисту проявляла «Барселона».

Контракт 25-летнего португальца с «волками» действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Невеш провел 31 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативных передачи.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1510195338052734977

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

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20%

1.79

Ф2 (0)

17%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Зенит

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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Бернли – Ман. Сити
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 - : -
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
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Лидс – Саутгемптон
 - : -
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