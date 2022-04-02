Салиба об «Арсенале»: «Не могу смириться с местом на скамейке. Я хочу играть в основе»

Салиба заявил, что не хочет сидеть на скамейке «Арсенала» и намерен играть в основе

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба, выступающий на правах аренды за «Марсель» поделился мнением о возвращении в лондонский клуб на роль игрока запаса

«Я определенно не могу смириться с местом на скамейке в «Арсенале» и довольствоваться этим. Я хочу играть в основе. Однако, если я попаду в ротацию, это не будет выглядеть так, словно я окажусь в команде U23 и никогда не буду в первой команде», — приводит слова Салиба L'?quipe.

21-летний футболист провел 40 матчей за «Марсель» в текущем сезоне. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 24 миллиона еврв.