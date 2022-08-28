Главный тренер «Спортинга» готов покинуть клуб в случае подписания Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вряд ли перейдет в «Спортинг», сообщает Football Transfers со ссылкой на The Times.

По информации источника, главный тренер лиссабонского клуба Рубен Аморим выступает против трансфера 37-летнего португальца.

Отмечается, что Аморин будет готов подать в отставку, если руководство «Спортинга» без его согласия подпишет нападающего.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в четырех матчах за манкунианцев в АПЛ и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.