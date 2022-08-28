Лэмпард установил дедлайн для «Челси» по подписанию Гордона
Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард установил дедлайн для «Челси» по покупке полузащитника «ирисок» Энтони Гордона.
«Мы провели красную линию. Это крайне сложно. На прошлой неделе меня спросили: «Он останется до конца трансферного окна?». На этот вопрос невозможно ответить, но я работаю над тем, чтобы собрать команду.
Обязательно наступит время, когда мы поймем, каким будет состав, с учетом игрока такого уровня, как у Энтони. Я не буду говорить, где эта точка [для подписания Гордона], но я думаю вы понимаете, что она очень близка», — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
23 августа стало известно, что синие предложат за 21-летнего англичанина 60 миллионов фунтов стерлингов.
В прошлом сезоне он принял участие в 40 матчах команды во всех турнирах, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи.
Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов фунтов. Контракт Гордона с клубом действует до 2025 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Ман. Сити
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
3
|Брайтон
|4
|3
|1
|0
|5-1
|10
|
4
|Лидс
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
5
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
6
|Челси
|4
|2
|1
|1
|5-6
|7
|
7
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
8
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|
9
|Ливерпуль
|4
|1
|2
|1
|13-5
|5
|
10
|Ньюкасл
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|
11
|Брентфорд
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|
12
|Нот. Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
13
|Кр. Пэлас
|4
|1
|1
|2
|6-8
|4
|
14
|Саутгемптон
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
15
|Борнмут
|4
|1
|0
|3
|2-16
|3
|
16
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
17
|Эвертон
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
18
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|
19
|Лестер
|4
|0
|1
|3
|6-10
|1
|
20
|Вест Хэм
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|27.08
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|0 : 1
|27.08
|17:00
|
Брентфорд – Эвертон
|1 : 1
|27.08
|17:00
|
Брайтон – Лидс
|1 : 0
|27.08
|17:00
|
Челси – Лестер
|2 : 1
|27.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|9 : 0
|27.08
|17:00
|
Ман. Сити – Кр. Пэлас
|4 : 2
|27.08
|19:30
|
Арсенал – Фулхэм
|2 : 1
|28.08
|16:00
|
Астон Вилла – Вест Хэм
|- : -
|28.08
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
|28.08
|18:30
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|6
|
|
Морено Родриго
Лидс
|4
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|4
|П
|
|
Роберто Фирмино
Ливерпуль
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|3
|0
|0
|
|
Конор Галлахер
Челси
|4
|0
|0