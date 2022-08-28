Лэмпард установил дедлайн для «Челси» по подписанию Гордона

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард установил дедлайн для «Челси» по покупке полузащитника «ирисок» Энтони Гордона.

«Мы провели красную линию. Это крайне сложно. На прошлой неделе меня спросили: «Он останется до конца трансферного окна?». На этот вопрос невозможно ответить, но я работаю над тем, чтобы собрать команду.

Обязательно наступит время, когда мы поймем, каким будет состав, с учетом игрока такого уровня, как у Энтони. Я не буду говорить, где эта точка [для подписания Гордона], но я думаю вы понимаете, что она очень близка», — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

23 августа стало известно, что синие предложат за 21-летнего англичанина 60 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне он принял участие в 40 матчах команды во всех турнирах, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов фунтов. Контракт Гордона с клубом действует до 2025 года.