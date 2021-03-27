Главный тренер сборной Англии оценил шансы Хендерсона на выступление на Евро-2020
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил возможность выступления полузащитника Джордана Хендерсона на Евро-2020.
«В данный момент мы можем сказать лишь, что Хендерсон восстанавливается по оптимистичному графику. По прогнозам врачей, его участие возможно. Впрочем, до конца сезона может произойти все, что угодно. Ему может не хватить времени. Есть множество факторов, которые нужно будет принять во внимание через несколько недель при определении состава на турнир», — цитирует Goal Саутгейта.
Хендерсон восстанавливается от травмы паха, 30-летний англичанин перенес операцию.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Англия сыграет в группе с Хорватией, Шотландией и Чехией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/england-boss-southgate-reveals-henderson-could-miss-euro/135pbe5k8e4qd1cm6s05dq9htv
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