Главный тренер сборной Англии оценил шансы Хендерсона на выступление на Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил возможность выступления полузащитника Джордана Хендерсона на Евро-2020.

«В данный момент мы можем сказать лишь, что Хендерсон восстанавливается по оптимистичному графику. По прогнозам врачей, его участие возможно. Впрочем, до конца сезона может произойти все, что угодно. Ему может не хватить времени. Есть множество факторов, которые нужно будет принять во внимание через несколько недель при определении состава на турнир», — цитирует Goal Саутгейта.

Хендерсон восстанавливается от травмы паха, 30-летний англичанин перенес операцию.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Англия сыграет в группе с Хорватией, Шотландией и Чехией.