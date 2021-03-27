Полузащитник «Челси» Жоржинью заявил, что скучает по Неаполю — городу, в котором выступает его бывший клуб, «Наполи».

«Не могу описать словами, как я скучаю по Неаполю! Кто может не скучать по этому городу? В Лондоне так холодно, я даже не знаю, когда у нас выйдет солнце. Я все еще слежу за «Наполи», болею за команду. Надеюсь, что они смогут попасть в Лигу чемпионов. Уверен, что они на это способны», — приводит Football Italia слова Жоржинью.

Жоржинью выступал за «Наполи» с января 2014 года по июль 2018 года. 24 марта агент футболиста рассказал, что игрок готов рассмотреть вариант с возвращением в итальянский клуб.