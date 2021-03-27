Жоржинью заявил, что скучает по Неаполю
Полузащитник «Челси» Жоржинью заявил, что скучает по Неаполю — городу, в котором выступает его бывший клуб, «Наполи».
«Не могу описать словами, как я скучаю по Неаполю! Кто может не скучать по этому городу? В Лондоне так холодно, я даже не знаю, когда у нас выйдет солнце. Я все еще слежу за «Наполи», болею за команду. Надеюсь, что они смогут попасть в Лигу чемпионов. Уверен, что они на это способны», — приводит Football Italia слова Жоржинью.
Жоржинью выступал за «Наполи» с января 2014 года по июль 2018 года. 24 марта агент футболиста рассказал, что игрок готов рассмотреть вариант с возвращением в итальянский клуб.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/168324/jorginho-i-miss-napoli-so-much
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