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Ромеро может перейти в «Бока Хуниорс»

10:57
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 34-летний аргентинец может перейти в клуб из родной страны летом 2021 года на правах свободного агента. Контракт футболиста с «красными дьяволами» действует до конца июня 2021 года, в соглашении прописана опция продления на еще один год.

Ромеро ни разу не появлялся на поле в сезоне-2020/21. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

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