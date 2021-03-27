Ромеро может перейти в «Бока Хуниорс»
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, 34-летний аргентинец может перейти в клуб из родной страны летом 2021 года на правах свободного агента. Контракт футболиста с «красными дьяволами» действует до конца июня 2021 года, в соглашении прописана опция продления на еще один год.
After Marcos Rojo, Boca Juniors are trying to convince also Sergio Romero to join the club as a free agent. The Argentinian goalkeeper has already received many proposals as he's gonna leave Manchester United at the end of the season. ??? #MUFC @CLMerlo— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2021
Ромеро ни разу не появлялся на поле в сезоне-2020/21. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
Методология
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