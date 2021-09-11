Недвед о дубле Роналду в ворота «Ньюкасла»: «Он снова забил? Я не удивлен»
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал дебют нападающего Криштиану Роналду в составе «Манчестер Юнайтед».
«Он снова забил? Я не удивлен», — приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на DAZN слова Недведа.
Juventus vice president Nedved was live on tv when Cristiano scored his second goal: «He scored again? Well, I'm not surprised...», he said to DAZN. ?? #CR7 #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2021
Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа 2021 года. Сегодня, 11 сентября португалец отличился дублем в ворота «Ньюкасла» в первом матче за «красных дьяволов» с 2009 года.
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