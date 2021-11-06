Главный тренер «Норвича» отправлен в отставку после первой победы в сезоне
«Норвич» на официальном сайт объявил, что главный тренер Даниэль Фарке ушел в отставку.
В последнем матче под руководством немецкого специалиста «канарейки» победили «Брайтон» со счетом 2:1.
Тем не менее, команда остается в зоне вылета. Это была лишь первая победа «Норвича» в этом сезоне: команда набрала 5 очков и занимает 19-ю строчку.
Отметим, что в июле 2021 года 45-летний тренер продлил контракт с клубом на четыре года. Он работал с командой с 2017 года.
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