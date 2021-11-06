«Брайтон» и «Ньюкасл» сыграли вничью
«Брайтон» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии.
У хозяев забил Леандро Троссар (с пенальти), у гостей — Исаак Хэйден. В концовке был удален вратарь «Брайтона» Роберт Санчес. Так как все замены были уже сделаны, место в воротах занял защитник Льюис Данк.
«Брайтон» набрал 17 очков и занимает шестое место. У «Ньюкасла» пять очков и 19-я позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
11-й тур
«Брайтон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1 (1:0)
Голы: Троссар, 24 — с пенальти (1:0). Хэйден, 66 (1:1).
«Брайтон»: Санчес, Даффи, Данк, Велтман, Лемпти (Уэбстер, 75), Лаллана, Марч (Мопей, 65), Биссума, Мвепу (Макаллистер, 46), Кукурелья, Троссар.
«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Кларк, Ритчи, Крафт (Гэйл, 90+4), Ласкеллес, Шелви, Хэйден, Альмирон (Жоэлинтон, 74), Сен-Максимен, Мерфи, Уилсон.
Предупреждения: Ласкеллес, 12. Мерфи, 60. Шелви, 69. Уилсон, 73. Лаллана, 74. Мопей, 84. Биссума, 84.
Удаление: Санчес, 90+2.
Судья: Кут.
6 ноября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».
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