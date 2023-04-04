Тен Хаг: «Шоу отлично играет в этом сезоне, я очень доволен им»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал подписание нового контракта с защитником Люком Шоу.

«Думаю, это хорошая новость, — цитирует пресс-служба клуба тен Хага. — Игрок сборной Англии, он очень хорошо играет в этом сезоне, я очень доволен им. Я думаю, что он отличный крайний защитник, но он также может играть на других позициях, таких как центральный защитник, так что он полностью соответствует нашим критериям. Так что это очень хорошая новость».

Новое соглашение 27-летнего футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Шоу с 2014 года провел 249 матчей за «МЮ», забил 4 гола и отдал 28 результативных передач.