Игроки «Челси» за спиной называли Поттера «Гарри» и «Хогвартс»

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер не сумел добиться уважения от всех игроков лондонцев, сообщает The Athletic.

По информации источника, отношения Поттера с футболистами никогда не были враждебными, но многие ключевые игроки скептически относились к работе 47-летнего англичанина. За спиной Поттера часто называли «Гарри» или «Хогвартс». Статус специалиста подорвала ситуация, когда он спросил у одного из членов команды, что другие игроки думают о его работе. Футболисты сочли это признаком слабости.

«Челси» 2 апреля объявил об увольнении Поттера с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Бруно Салтора. После 28 матчей лондонцы с 38 очками занимают 11-е место в АПЛ.