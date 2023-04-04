Кристиан Эриксен вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен приступил к тренировкам с командой впервые за три месяца. 31-летний датчанин восстановился после травмы лодыжки, полученной 28 января в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Рединга» (3:1).

«Он возвращается на поле, он возвращается к тренировкам с командой сегодня, поэтому мы можем посмотреть, как быстро он наберет форму», — приводит Goal.com слова главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага.

В сезоне-2022/23 Эриксен провел за «Манчестер Юнайтед» 31 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.

В среду, 5 апреля, «Манчестер Юнайтед» примет «Брентфорд» (начало — в 22.00 мск) в перенесенном матче 25-го тура премьер-лиги, Эриксен не попал в заявку на эту игру.