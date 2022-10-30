Тен Хаг: «Мы рады, что он здесь, Криштиану — важный игрок»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что у него нет проблем в общении с нападающим Криштиану Роналду.

При этом тренер ушел от прямого ответа на вопрос, принес ли футболист ему извинения за прошлый конфликт.

«Об этом уже много сказано, я дал достаточно объяснений. Мы рады, что он здесь, Криштиану — важный игрок. В четверг он забил гол в Лиге Европы, и мы рады этому. Он может стать еще важнее», — приводит слова тренера BBC.

Напомним, что ранее главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг отстранил 37-летнего португальца от работы с основой, после того как футболист демонстративно покинул скамейку запасных до завершения матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

Сам Роналду объяснил свое поведение тем, что его захлестнули эмоции. Во вторник «Манчестер Юнайтед» сообщил, что Роналду вернулся к тренировкам с основной командой. Он уже принял участие в матче с «Шерифом» (3:0) в Лиге Европы 27 октября и забил гол.