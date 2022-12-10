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Тен Хаг об интервью Роналду: «Я видел большую часть. После этого было совершенно ясно, что он должен уйти»

Тен Хаг заявил, что Роналду не хватило приличия рассказать о желании уйти из «МЮ»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о своих эмоциях после того, как вышло скандальное интервью Криштиану Роналду.

В нем 37-летний португалец раскритиковал руководство клуба и заявил, что он не уважает нидерландского специалиста, так как считает, что это взаимно.

«Не хватило ли у Роналду приличия рассказать о своих планах? Да, это так. Летом у нас был один разговор. Он вошел и сказал: «Я скажу вам через семь дней, хочу ли я остаться». Потом он вернулся и сказал: «Я хочу остаться». До этого момента [интервью] я ничего не слышал. Он никогда не говорил мне: «Я хочу уйти».

Я видел большую часть [интервью], но не все. Я думаю, что после этого было совершенно ясно, что он должен был уйти. Нам не нужно было это обсуждать. Это было совершенно ясно. Я думаю, что клуб может быть успешен, когда все находятся на одной волне и поддерживают друг друга», — цитирует тен Хага Daily Mail.

Наставник «МЮ» добавил, что Роналду мог бы помочь команде, но он был не в лучшей форме.

«В прошлом сезоне он забил 24 гола, да? Так что же нужно этой команде? Нам нужны голы. Да, потенциально можно было бы говорить о новом контракте, но это лишь в теории.

Когда Криштиану в хорошей форме, он хорош, и он мог бы помочь нам вернуться и достичь целей, это совершенно ясно — но он не был [в форме].

Я должен делать выбор, выбирать лучший состав в интересах клуба и команды. Это те решения, которые мне надо принимать, и неважно, кто это будет», — сказал тен Хаг.

На данный момент Роналду находится в статусе свободного агента. В этом сезоне форвард провел за «МЮ» 16 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11522315/Erik-ten-Hag-accuses-Cristiano-Ronaldo-stabbing-back.html

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Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
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Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
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Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
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26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

Брентфорд

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Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

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 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

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 12 1 2
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