Тен Хаг об интервью Роналду: «Я видел большую часть. После этого было совершенно ясно, что он должен уйти»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о своих эмоциях после того, как вышло скандальное интервью Криштиану Роналду.

В нем 37-летний португалец раскритиковал руководство клуба и заявил, что он не уважает нидерландского специалиста, так как считает, что это взаимно.

«Не хватило ли у Роналду приличия рассказать о своих планах? Да, это так. Летом у нас был один разговор. Он вошел и сказал: «Я скажу вам через семь дней, хочу ли я остаться». Потом он вернулся и сказал: «Я хочу остаться». До этого момента [интервью] я ничего не слышал. Он никогда не говорил мне: «Я хочу уйти».

Я видел большую часть [интервью], но не все. Я думаю, что после этого было совершенно ясно, что он должен был уйти. Нам не нужно было это обсуждать. Это было совершенно ясно. Я думаю, что клуб может быть успешен, когда все находятся на одной волне и поддерживают друг друга», — цитирует тен Хага Daily Mail.

Наставник «МЮ» добавил, что Роналду мог бы помочь команде, но он был не в лучшей форме.

«В прошлом сезоне он забил 24 гола, да? Так что же нужно этой команде? Нам нужны голы. Да, потенциально можно было бы говорить о новом контракте, но это лишь в теории.

Когда Криштиану в хорошей форме, он хорош, и он мог бы помочь нам вернуться и достичь целей, это совершенно ясно — но он не был [в форме].

Я должен делать выбор, выбирать лучший состав в интересах клуба и команды. Это те решения, которые мне надо принимать, и неважно, кто это будет», — сказал тен Хаг.

На данный момент Роналду находится в статусе свободного агента. В этом сезоне форвард провел за «МЮ» 16 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.