Канте готов зимой перейти из «Челси» в «Барселону»

Полузащитник «Челси» Нголо Канте готов покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно. В приоритете у 31-летнего француза переход в «Барселону», сообщает AS.

Сделка может быть закрыта уже в январе, однако многое зависит от восстановления игрока после операции, которую он перенес в октябре.

Действующий контракт связывает Канте с «Челси» до конца сезона-2022/2023. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Хавбек принял участие в первых двух турах чемпионата Англии и не отличился результативными действиями.