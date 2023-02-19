Тен Хаг: «Мы не думаем о чемпионской гонке, мы думаем о завтрашнем дне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (3:0).

«Лестер» — отличная команда, они играли очень хорошо, и нам было очень тяжело. Нам повезло, и только из-за Давида Де Хеа мы не пропустили гол.

Конечно, Рэшфорд находится в отличной форме. Но и вся команда помогает Маркусу, особенно Бруну Фернандеш. Он отлично справляется со своей задачей.

Чемпионская гонка? Мы не думаем об этом, мы думаем о завтрашнем дне, мы должны стать лучшей версией себя, и это то, ради чего мы должны работать. Мы не заглядывайте далеко в будущее», — цитирует тренера BBC.

«Манчестер Юнайтед» с 49 очками в 24 матчах занимает третье место в турнирной таблице fнглийской премьер-лиги, отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе «Арсенала» на пять очков.