Гвардиола: «После матча с «Брайтоном» игроки были как выжатые лимоны, даже не могли взять в руки телефоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о физическом состоянии игроков команды.

«Я видел игроков в раздевалке после матча с «Брайтоном», они были как выжатые лимоны. Они даже не могли взять в руки телефоны. Представьте, насколько они были уставшими — у них не было сил даже зайти в интернет», — приводит слова Гвардиолы BBC.

22 октября «Сити» обыграл «Брайтон» (3:1) в 13-м туре АПЛ. Через три дня команда играла с «Боруссией» (0:0) в Лиге чемпионов.

Сегодня, 29 октября, «Сити» на выезде встретится с «Лестером» в 14-м туре чемпионата Англии. Начало — в 15.30 мск.