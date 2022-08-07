Гвардиола: «Неделю назад Холанн не мог адаптироваться в АПЛ, а сейчас он лучший наряду с Анри и Роналду»

Гвардиола прокомментировал игру Холанна в матче против «Вест Хэма» в 1-м туре АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику нападающего «горожан» Эрлина Холанна.

«Неделю назад он не мог адаптироваться к АПЛ, а сейчас он лучший наряду с Анри, Ширером и Роналду.

Сегодня особенным был Кайл Уокер. Пожалуй, его лучшая игра под моим руководством», — приводит слова Гвардиолы журналист Джо Брэй.

В 1-м туре АПЛ Холанн отметился дублем в ворота «Вест Хэма». Норвежец стал первым новичком «Ман Сити» после форварда Серхио Агуэро в 2011 году, который отметился двумя мячами в первом матче в АПЛ.