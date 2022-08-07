«Борнмут» подписал экс-голкипера «Барселоны» Нету

«Борнмут» подписал свободным агентом экс-голкипера «Барселоны» Нету, сообщает сайт английского клуба.

33-летий Нето заключил с «Борнмутом» контракт на 12 месяцев и стал четвертым новичком команды Скотта Паркера в это трансферное окно.

За три сезона в каталонском клубе Нету провел 21 матч, в которых пропустил 20 голов. Помимо «Барсы» и «Валенсии», он выступал в итальянских «Фиорентине» и «Ювентусе», а также в бразильском «Атлетико Паранаэнсе».

Также в активе 33-летнего бразильского голкипера есть один мяч в составе национальной сборной.