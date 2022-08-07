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Сегодня, 21:20

«Борнмут» подписал экс-голкипера «Барселоны» Нету

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Нету.
Фото ФК «Борнмут».

«Борнмут» подписал свободным агентом экс-голкипера «Барселоны» Нету, сообщает сайт английского клуба.

33-летий Нето заключил с «Борнмутом» контракт на 12 месяцев и стал четвертым новичком команды Скотта Паркера в это трансферное окно.

За три сезона в каталонском клубе Нету провел 21 матч, в которых пропустил 20 голов. Помимо «Барсы» и «Валенсии», он выступал в итальянских «Фиорентине» и «Ювентусе», а также в бразильском «Атлетико Паранаэнсе».

Также в активе 33-летнего бразильского голкипера есть один мяч в составе национальной сборной.

Норберту Мурара Нету (Нету)
ФК Борнмут
0
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 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
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 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
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 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
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 Челси 1 1 0 0 1-0 3
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 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
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 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
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17
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
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Лидс – Вулверхэмптон
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6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 4 : 1
6.08 19:30
Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
 1 : 2
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Вест Хэм – Ман. Сити
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Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

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