Холанн поделился эмоциями после дубля в дебютном матче АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал победу в матче против «Вест Хэма» (2:0) в 1-м туре АПЛ.

«Было здорово. Хорошее начало. Нечего добавить кроме того, что это хороший результат. Было приятно получить игровое время, это только начало сезона, поэтому мы должны прибавить.

Мы видели наш потенциал в матче против «Баварии» (в рамках предсезонного тура. — Прим. «СЭ»). Не все получилось в матче Суперкубка Англии против «Ливерпуля», — сказал Холанн после матча.

Также норвежец доволен тем, что его отец присутствовал на матче.

«Было приятно отпраздновать голы по-разному. Приятно, что он (отец Эрлина — Альф-Инге Холанн — бывший игрок «Ман Сити». — Прим. «СЭ») увидел оба мяча, так как это важный момент для меня, как для дебютанта лиги», — сказал он.

Норвежец стал первым новичком «Ман Сити» после форварда Серхио Агуэро в 2011 году, который отметился двумя мячами в первом матче в АПЛ.