Клопп о болельщиках: «Ливерпуль» обязан рассчитывать только на себя"

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем матче с «Арсеналом» в 30-м туре АПЛ.

«Энфилд» не единственное, на что мы должны полагаться, но ни для кого не секрет, что болельщики и стадион на нашей стороне. Это то, что нам поможет, но мы не должны на это полагаться. У меня очень хорошее предчувствие перед игрой», — цитирует тренера Sky Sports.

«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграют 9 апреля. Начало — в 18.30 мск.