«Милан» и «Интер» интересуются форвардом «Челси» Тимо Вернером

Нападающий «Челси» Вернер может продолжить карьеру в серии А

«Милан» и «Интер» заинтересованы в приобретении форварда «Челси» Тимо Вернера, передает Calciomercato.

По данным источника, сам футболист хотел бы покинуть лондонский клуб и продолжить карьеру в другой лиге. «Барселона» также проявляла интерес к футболисту.

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги считает, что Вернер сможет дополнить Эдина Джеко. Сообщалось, что «Челси» готов продать Вернера за 40 миллионов евро.

Действующий контракт 26-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне Вернер забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи в 28 матчах за «Челси».