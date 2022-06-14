Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход нападающего Дарвина Нуньеса из «Бенфики».

Сегодня, 14 июня, мерсисайдский клуб объявил о подписании контракта с 22-летним уругвайцем.

«Шикарные новости, — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля». — Я благодарю всех в «Ливерпуле» за то, что это получилось реализовать. В равной степени мы проявили решительность и амбициозность. Нуньес — замечательный игрок. Он уже и так хорош, но у него еще достаточно потенциала для того, чтобы стать еще сильнее. Вот почему это такое радостное событие для клуба».

Тренер отметил, что у нападающего есть желание прогрессировать.

«У него есть страсть, желание и жажда быть лучше, чем он есть. Нуньес верит в проект «Ливерпуля» и то, что мы хотим сделать. Дарвин так же взволнован, как и мы. Это способствует прекрасным отношениям, когда вы цените сильные стороны друг друга. Он считает, что мы ему подходим, а мы считаем, что он нам подходит. У него есть все качества, которые мы ищем. Дарвин задает темп, приносит энергию, он агрессивен и динамичен своих передвижениях. Нуньес играет без страха, он силен. Я знаю, что он взбудоражит наших болельщиков», — сказал он.

В прошедшем сезоне Нуньес забил 34 мяча и отдал 4 результативные передачи в 41 матче за «Бенфику».