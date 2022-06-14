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Клопп: «Нуньес — замечательный игрок. У него еще достаточно потенциала для того, чтобы стать еще сильнее»

Клопп прокомментировал переход в «Ливерпуль» Нуньеса
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход нападающего Дарвина Нуньеса из «Бенфики».

Сегодня, 14 июня, мерсисайдский клуб объявил о подписании контракта с 22-летним уругвайцем.

«Шикарные новости, — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля». — Я благодарю всех в «Ливерпуле» за то, что это получилось реализовать. В равной степени мы проявили решительность и амбициозность. Нуньес — замечательный игрок. Он уже и так хорош, но у него еще достаточно потенциала для того, чтобы стать еще сильнее. Вот почему это такое радостное событие для клуба».

Тренер отметил, что у нападающего есть желание прогрессировать.

«У него есть страсть, желание и жажда быть лучше, чем он есть. Нуньес верит в проект «Ливерпуля» и то, что мы хотим сделать. Дарвин так же взволнован, как и мы. Это способствует прекрасным отношениям, когда вы цените сильные стороны друг друга. Он считает, что мы ему подходим, а мы считаем, что он нам подходит. У него есть все качества, которые мы ищем. Дарвин задает темп, приносит энергию, он агрессивен и динамичен своих передвижениях. Нуньес играет без страха, он силен. Я знаю, что он взбудоражит наших болельщиков», — сказал он.

В прошедшем сезоне Нуньес забил 34 мяча и отдал 4 результативные передачи в 41 матче за «Бенфику».

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/jurgen-klopp-nunez-has-all-pieces-we-want-now-well-nurture-talent

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Футбол
ФК Бенфика
ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
Юрген Клопп
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 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
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22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
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22.05 18:00
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 1 : 0
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