«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Порту» Витинью

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Порту» Витиньи, сообщает Record.

По информации источника, «красные дьяволы» являются главными претендентами на 22-летнего португальца. Сам футболист готов сменить клуб и рассматривает чемпионат Англии как приоритетный вариант.

В контракте полузащитника с «Порту» прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Витинья забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 47 матчах за «Порту». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.