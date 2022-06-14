Ришарлисон не захотел переходить из «Эвертона» в «Арсенал»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон отказался от варианта с переходом в «Арсеналом», сообщает UOL.

При этом Ришарлисон 25-летний бразилец все еще может сменить клуб летом. В числе претендентов на игрока остались «Челси» и «Тоттенхэм».

Ришарлисон перешел в ливерпульский клуб из «Уотфорда» в 2018 году за 39 миллионов евро.

В этом сезоне Ришарлисон забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.