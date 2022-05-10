Клопп о лидерстве «Сити» в АПЛ: «Представьте, что было бы, если бы «Ливерпуль» не был так близко? Интервью были бы скучными»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в английской премьер-лиге (АПЛ).

«Представьте, какой ситуация была бы, если бы «Ливерпуль» не был так близко к «Манчестер Сити»? — приводит слова Клоппа Daily Mail. — Представьте, что было бы, если бы «Ливерпуль» не был так близко? Интервью были бы скучными: «Какая разница!» Нужно, чтобы было некоторое воодушевление, чтобы за выход в Лигу чемпионов и сохранение места в АПЛ шла серьезная борьба».

После 35 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 83 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на три балла.