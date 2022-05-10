Линекер: «Крайне важно, чтобы «Ливерпуль» убедил Салаха подписать новый контракт»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о ситуации с контрактом форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Крайне важно, чтобы «Ливерпуль» убедил Салаха подписать новый контракт, — приводит Liverpool Echo слова Линекера в подкасте Match of the Day Top 10. — Я знаю, что у них есть Диас, Фирмино, Мане и Жота. Это качественные игроки. Я не из тех людей, которые говорят: «Дайте ему то, что он хочет». Но «Ливерпуль» должен это сделать, потому что Салах может забить в любой момент«.

По мнению экс-нападающего, месисайдскому клубу придется нарушить структуру заработной платы.

«Проблема в том, что он знает, что он на абсолютном топ-уровне, и поэтому может играть где угодно. Чтобы навязать конкуренцию, придется нарушить структуру заработной платы. Я не знаю, какова она в клубе, но в любом случае ее уровень довольно высок. Но затем придется сделать еще одно повышение, и другие футболисты начнут стучать в дверь, говоря: «Я тоже этого хочу». Так что это не всегда легкое решение. Ему почти 30 лет, и «Ливерпулю» нужно принять решение о структуре зарплат. Мы видели, что у клубов могут возникнуть проблемы из-за этого, так что это непросто», — сказал он.

В нынешнем сезоне 30-летний египтянин забил 30 мячей и отдал 16 результативных передач в 47 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.