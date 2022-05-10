Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:38

Крауч: «МЮ» стал кладбищем и для игроков. Они страдают от хронической нехватки уверенности»

Крауч назвал «Манчестер Юнайтед» кладбищем для игроков и тренеров
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч заявил о негативном влиянии «Манчестер Юнайтед» на игроков и тренеров.

«Манчестер Юнайтед» стал кладбищем для игроков и тренеров, — приводит слова Крауча Daily Mail. —  Просто посмотрите на то, как все они начинают сдавать и страдают от хронической нехватки уверенности».

По мнению экс-нападающего, клуб страдает от кадровой политики.

«Все шаги имеют краткосрочный характер, игроки подписываются на огромные зарплаты без какой-либо системы. Если смотреть на качества, то это топ-игроки. Но речь идет о перегрузке. Это как ходить в тренажерный зал и работать только над верхней частью тела», — сказал он.

После 37 матчей английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10794935/PETER-CROUCH-shock-Manchester-Uniteds-natural-place-now.html
Питер Крауч
Футбол
Сборная Англии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Флойд Мейвейзер не любит, когда его называют афроамериканцем
Братья не тянут. Березуцких хотят заменить в ЦСКА, Николич и Федотов — главные кандидаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клопп о лидерстве «Сити» в АПЛ: «Представьте, что было бы, если бы «Ливерпуль» не был так близко? Интервью были бы скучными»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 35 27 5 3 89-21 86
2
 Ливерпуль 35 25 8 2 87-23 83
3
 Челси 35 19 10 6 70-31 67
4
 Арсенал 35 21 3 11 56-42 66
5
 Тоттенхэм 35 19 5 11 60-40 62
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 35 15 5 15 35-34 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
11
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
12
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
13
 Астон Вилла 34 13 4 17 47-47 43
14
 Лестер 34 11 9 14 49-56 42
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 34 10 5 19 37-56 35
17
 Лидс 35 8 10 17 39-74 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 35 6 4 25 32-70 22
20
 Норвич 35 5 6 24 22-75 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 3 : 2
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 1 : 2
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 1 : 1
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 2 : 1
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
11.05 22:15
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 27 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 24 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости