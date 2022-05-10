Крауч: «МЮ» стал кладбищем и для игроков. Они страдают от хронической нехватки уверенности»

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч заявил о негативном влиянии «Манчестер Юнайтед» на игроков и тренеров.

«Манчестер Юнайтед» стал кладбищем для игроков и тренеров, — приводит слова Крауча Daily Mail. — Просто посмотрите на то, как все они начинают сдавать и страдают от хронической нехватки уверенности».

По мнению экс-нападающего, клуб страдает от кадровой политики.

«Все шаги имеют краткосрочный характер, игроки подписываются на огромные зарплаты без какой-либо системы. Если смотреть на качества, то это топ-игроки. Но речь идет о перегрузке. Это как ходить в тренажерный зал и работать только над верхней частью тела», — сказал он.

После 37 матчей английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.