Юрген Клопп считает Келлехера лучшим вторым вратарем мира

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает голкипера Куивина Келлехера лучшим вторым вратарем мира.

«По моему мнению, Алиссон — лучший вратарь в мире. Есть другие хорошие вратари, но он совершенно сумасшедший. Но если честно, мне кажется, что Куивин Келлехер — лучший второй вратарь в мире. Он провел невероятный матч. А в серии пенальти он показал все свои навыки, завершив серию своими умелыми ногами. Топ-класс», — цитирует Клоппа Goal.

В финальном матче Кубка английской лиги Келлехер сыграл против «Челси» (0:0, пен. 11:10) и помог команде одержать победу.