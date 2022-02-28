Лингард летом покинет «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента

Полузащитник Джесси Лингард принял решение покинуть «Манчестер Юнайтед». Летом он уйдет из команды в статусе свободного агента, информирует инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

Контракт 29-летнего футболиста с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 20 миллионов евро.

Зимой на игрока претендовал ряд клубов АПЛ, но руководство «МЮ» с подачи главного тренера Ральфа Рангника приняло решение не расставаться с футболистом.

В нынешнем сезоне полузащитник забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 18 матчах за «МЮ» во всех турнирах.