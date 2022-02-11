Клопп допустил, что Мане сможет сыграть с «Бернли»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что нападающий Садио Мане сможет сыграть в матче 25-го тура АПЛ против «Бернли».

«Сегодня Садио возобновит тренировки, я полагаю, что он будет заниматься в общей группе. После тренировки мы примем решение, основываясь на его состоянии. Конечно, эмоционально он сейчас на взлете, но нам надо проверить, как последние дни сказались на его физических кондициях», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Клоппа.

Мане отсутствовал в расположении «Ливерпуля» с начала января из-за участия в Кубке Африки. Форвард стал победителем турнира в составе сборной Сенегала.

Матч «Бернли» — «Ливерпуль» состоится 13 января, начало — в 17.00 (мск).