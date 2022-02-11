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Сегодня, 13:27

Клопп допустил, что Мане сможет сыграть с «Бернли»

Главный тренер «Ливерпуля» Клопп допустил, что Мане сможет сыграть с «Бернли»
Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что нападающий Садио Мане сможет сыграть в матче 25-го тура АПЛ против «Бернли».

«Сегодня Садио возобновит тренировки, я полагаю, что он будет заниматься в общей группе. После тренировки мы примем решение, основываясь на его состоянии. Конечно, эмоционально он сейчас на взлете, но нам надо проверить, как последние дни сказались на его физических кондициях», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Клоппа.

Мане отсутствовал в расположении «Ливерпуля» с начала января из-за участия в Кубке Африки. Форвард стал победителем турнира в составе сборной Сенегала.

Матч «Бернли» — «Ливерпуль» состоится 13 января, начало — в 17.00 (мск).

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/jurgen-klopp-reveals-plan-sadio-mane-return
Садио Мане
Футбол
ФК Бернли
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
6
 МЮ 23 11 6 6 37-31 39
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 Брентфорд 24 6 5 13 26-40 23
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16
 Эвертон 21 5 4 12 25-38 19
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
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 Норвич 23 4 5 14 14-46 17
19
 Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20
 Бернли 20 1 11 8 17-28 14
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27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

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