Криштиану Роналду поговорит с агентом о возможном уходе из «Манчестер Юнайтед» в конце сезона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду намерен поговорить со своим агентом Жорже Мендешем о возможной смене клуба, информирует Daily Star. Как отмечается, 37-летний португалец разочарован своим нахождением в «МЮ» и к концу сезона хочет иметь несколько вариантов продолжения карьеры.

Важное значение будет иметь кандидатура нового главного тренера команды. На данный момент пост временно занимает Ральф Рангник, с которым у Роналду не сложился психологический контакт.

Напомним, что Криштиану Роналду повторил свой антирекорд результативности — он не забивает уже на протяжении пяти матчей подряд.

В этом сезоне Роналду провел 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 3 передачи.