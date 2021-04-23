Главный тренер «Лестера» подвел итоги матча с «Вест Бромвичем»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался об очередной победе команды в АПЛ над «Вест Бромвичем» (3:0).

«Первый тайм меня не порадовал. Мы были недостаточно точны в игре в пас. Во втором тайме мы контролировали игру.



В целом я доволен, любая победа в АПЛ важна. Мы были хороши, но можем еще лучше. Мы должны научиться контролировать себя и свою игру», — цитирует Роджерса BBC.

После 32 туров АПЛ «Лестер» набрал 59 очков и расположился на 3-м месте в турнирной таблице.