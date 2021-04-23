Артета рассказал, почему «Арсенал» пригласили в Суперлигу

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему лондонский клуб был приглашен в Европейскую Суперлигу.

«Мы один из лучших клубов мира. Мы невероятно гордимся тем, что представляем этот клуб, его историю. Мы полностью осознаем все требования и стремление к совершенству.



Не отрицаю, история связана с результатами и определенными действиями и ценностями. Наше приглашение — не случайность. Это право было заслужено усилиями многих людей на протяжении долгих лет», — цитирует Артету Goal.

19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Главой новой организации стал президент «Реала» Флорентино Перес, заместителями — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «МЮ» Джоэль Глейзер.

21 апреля руководство нового турнира приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в Суперлиге. Позже из состава участников вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».