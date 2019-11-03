Главный тренер «Эвертона» рассказал о ситуации с Гомешем, который сломал ногу

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва после ничьей с «Тоттенхэмом» (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии прокомментировал травму хавбека Андре Гомеша, сообщает официальный Twitter «ирисок».

«Андре отправили в госпиталь, — цитирует Силву пресс-служба «Эвертона». — Его увезли туда с нашим медицинским штабом. Лучше всего сейчас будет ожидать новой информации по поводу его состояния. Это очень плохо для нас. Это больше, чем просто футбол. Мы будем всячески поддерживать Гомеша».

На 79-й минуте встречи нападающий «шпор» Сон Хын Мин пытался догнать Гомеша на левом фланге и сделал подкат. После этого 26-летний португалец столкнулся с другим игроком «шпор», Сержем Орье, и его голеностопный сустав вывернулся в неестественное положение. Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон после паузы показал корейскому нападающему прямую красную карточку.

Страшная травма Гомеша. Сон заплакал, увидев последствия своего фола