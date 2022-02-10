Руни: «У футболистов есть деньги, но они теряют свободу. Многие из них предпочли бы быть обычными людьми»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни рассказал о том, как живут футболисты.

«У футболистов есть деньги, машины, дома, но они теряют свободу, — приводит слова Руни BBC Sport. — Многие из них предпочли бы быть обычными людьми» .

Тренер рассказал, как однажды сходил с детьми в парк развлечений.

«Мне пришлось уйти через 10 минут. Дело не в том, что я не хочу общаться с болельщикам. Я сфотографировался с ними раз сто, но не мог присматривать за детьми. Пытаешься жить нормальной жизнью, но не получается», — сказал он.

Напомним, что Руни играл в Англии за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона». Также он выступал за «Ди Си Юнайтед» в США.