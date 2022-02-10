Брат Курта Зума отстранен от матчей клубом пятого дивизиона Англии

Защитник «Дагенхэма» Йоан Зума, брат защитника «Вест Хэма» Курта Зума, подвергся санкциям со стороны своего клуба, сообщает The Athletic 10 февраля.

«Дагенхэм», выступающий в пятом дивизионе Англии, принял решение отстранить Йона от матчей на время расследования, которое ведет Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA).

7 февраля в интернете появилось видео, в котором Курт избивает своих кошек. Видео снимал его брат.

Вчера, 9 февраля, «Вест Хэм» оштрафовал защитника на 250 тысяч фунтов и отправил деньги на помощь животным.