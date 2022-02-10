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Брат Курта Зума отстранен от матчей клубом пятого дивизиона Англии

Брат защитника «Вест Хэма» Курта Зума отстранен от матчей клубом пятого дивизиона Англии
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Дагенхэма» Йоан Зума, брат защитника «Вест Хэма» Курта Зума, подвергся санкциям со стороны своего клуба, сообщает The Athletic 10 февраля.

«Дагенхэм», выступающий в пятом дивизионе Англии, принял решение отстранить Йона от матчей на время расследования, которое ведет Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA).

7 февраля в интернете появилось видео, в котором Курт избивает своих кошек. Видео снимал его брат.

Вчера, 9 февраля, «Вест Хэм» оштрафовал защитника на 250 тысяч фунтов и отправил деньги на помощь животным.

Источник: https://theathletic.com/news/kurt-zoumas-brother-yoan-dropped-by-dagenham-and-redbridge-during-rspca-investigation/yv4fDc1CJXMN/?source=twitteruk
Курт Зума
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
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 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
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 МЮ 23 11 6 6 37-31 39
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 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
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 Тоттенхэм 21 11 3 7 28-27 36
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 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
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 Саутгемптон 23 6 10 7 29-36 28
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 Лидс 22 5 8 9 27-43 23
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27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 20 1 5
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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