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Сегодня, 12:17

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк продлил контракт с клубом до 2025 года

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк подписал новый контракт с клубом.

Как сообщается на официальном сайте команды, соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. Также «Брентфорд» продлил контракт с помощником главного тренера Брайаном Римером.

Специалисты вместе работают в английском клубе с 2018 года.

В текущем сезоне «Брентфорд» занимает 14-е место в АПЛ, набрав 23 очка в 23 матчах. Команда проиграла четыре последних матча.

Источник: https://www.brentfordfc.com/news/2022/january/thomas-frank-and-brian-riemer-brentford-contract-24.01.22/
ФК Брентфорд
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3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
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 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
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 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
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 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
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 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
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 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
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 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
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 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
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 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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 - : -
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 - : -
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