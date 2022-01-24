Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк продлил контракт с клубом до 2025 года

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк подписал новый контракт с клубом.

Как сообщается на официальном сайте команды, соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. Также «Брентфорд» продлил контракт с помощником главного тренера Брайаном Римером.

? We're delighted to announce that Head Coach Thomas Frank and Assistant Head Coach Brian Riemer have signed new contracts through to 2025



? https://t.co/Ei7PqoORjJ#BrentfordFC pic.twitter.com/aF1QViGRRY — Brentford FC (@BrentfordFC) January 24, 2022

Специалисты вместе работают в английском клубе с 2018 года.

В текущем сезоне «Брентфорд» занимает 14-е место в АПЛ, набрав 23 очка в 23 матчах. Команда проиграла четыре последних матча.